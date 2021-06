Calciomercato Milan – Hauge per de Paul? Il norvegese vuole restare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge potrebbe finire ad Udine. Lui, però, vorrebbe giocarsi le chance in rossonero

Nel possibile affare di calciomercato per Rodrigo de Paul con l' Udinese , il Milan potrebbe sacrificare Jens Petter Hauge . Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il cartellino dell'attaccante esterno norvegese, classe 1999, potrebbe infatti rientrare nella trattativa con il club friulano. Contropartita tecnica gradita alla società dei Pozzo, Hauge è valutato 15 milioni di euro.

Il giocatore, però, ha di recente dichiarato di stare bene al Milan e di voler continuare a fare bene in maglia rossonera . Pertanto, per lui, si preannuncia un'intensa e calda estate di calciomercato. Hauge era giunto al Milan nell'ottobre 2020, pagato 4 milioni di euro al Bodø/Glimt dopo la bella prestazione (e il super gol) di 'San Siro' proprio contro i rossoneri nei preliminari di Europa League .

Sul giocatore, molto amico di Erling Braut Haaland , c'erano anche Manchester United ed Atalanta . Il Milan, però, aveva bruciato la concorrenza e regalato Hauge all'allenatore Stefano Pioli . Tra ottobre e dicembre il calciatore scandinavo ha fatto vedere grandi cose: gol e belle giocate, soprattutto in Europa League. Poi, nella seconda parte della stagione, complice l'esclusione dalla lista UEFA , un po' di stanchezza per non essersi fermato mai e le scelte di Pioli, si è eclissato.

Unico acuto, il gol segnato a 'San Siro' contro la Sampdoria in Serie A, valso il pareggio nel finale (1-1) ad un Milan in grande difficoltà. Ora per lui potrebbe prospettarsi un nuovo passo nella sua carriera, ma non è ancora detta l'ultima parola. Milan, Giroud ad un passo: cifre e dettagli dell'operazione >>>