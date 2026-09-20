Gyökeres può dire addio all'Arsenal. Voci su contatti con il Milan: colpo fattibile o no?

Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan. Secondo quanto riportato da thedailybriefing.io Viktor Gyökeres potrebbe lasciare l'Arsenal: l'attaccante svedese non ha mai convinto del tutto da quando è arrivato dallo Sporting e ora è solo un'alternativa della panchina e non un titolare fisso di Arteta. Secondo quanto riportato, l'entourage di Viktor Gyökeres sta già valutando diverse opzioni al di fuori dell'Emirates Stadium, con i suoi rappresentanti che hanno avviato colloqui preliminari con Milan, Juventus, Al Ahli e Al Ittihad.

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I costi dell'operazione e il valore su Transfermarkt

Le statistiche di Viktor Gyökeres in questa stagione

Presenze: 2.

2. Titolare: 0.

0. Minuti a partita: 15.

15. Gol: 0.

0. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.23.

0.23. Tiri totali (a partita): 0.0.

0.0. Tocchi di palla a partita: 6.5.

6.5. Dribbling riusciti a partita: 0.0.

0.0. Duelli totali vinti a partita: 0.5 (25%).

I vincoli tattici ed economici per il Milan di Amorim

Al momento restano voci da prendere assolutamente con le pinze: il valore di mercato del classe 1998 resta altissimo (65 milioni dall'ultimo aggiornamento di transfermarkt.it), così come lo stipendio che percepisce all'Arsenal (circa 13,5 milioni di euro lordi). Certo lo svedese potrebbe volere più spazio visto quanto è stato usato in Premier League in questa stagione.Ecco le statistiche da Sofascore:Possibile quindi che l'Arsenal lo possa davvero vendere in una delle prossime sessioni di mercato, ma sembra improbabile che possa arrivare al Milan, non solo per i costi, anche per una questione tattica. Amorim gioca con una prima punta e il Diavolo ha investito in estate più di 70 milioni per Ramos. Sarebbe quasi impossibile investire una cifra simile per un giocatore nello stesso ruolo, senza giocare con due punte.

Difficile ipotizzare anche un cambio tattico dell'allenatore portoghese che gioca con il 3-4-2-1 ormai da anni e anni. Certo, nello Sporting Amorim e Gyökeres hanno avuto i loro picchi migliori: con l'aiuto dell'allenatore portoghese, l'attaccante svedese ha segnato 97 gol in 102 presenze con lo Sporting. Vero anche che in passato Gyökeres era stato accostato al Milan, ma ora i costi e i tempi sembrano molto complessi.