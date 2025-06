Il calciomercato del Milan entra sempre più nel vivo. I rossoneri dovranno pensare a una nuova punta per rinforzare la rosa di Allegri. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il sogno quasi impossibile si chiama Victor Gyokeres . La speranza rossonera sarebbe quella che l'Arsenal e altri club inglesi si defilino dalla corsa alla punta svedese. A proposito, tra lo Sporting e l’attaccante il rapporto si sarebbe parecchio indurito nelle ultime settimane: l’agente dello svedese riteneva ci fosse la promessa di lasciar libero il suo assistito di fronte a una proposta da almeno 60 milioni di euro, mentre lo Sporting ha negato ogni accordo in tal senso. Gyokeres, secondo la rosea, sarebbe il profilo ideale per il Milan.

Calciomercato Milan, follie per l'attaccante? Occhio a Gyokeres! E gli altri nomi ...

Per l'attacco non ci sarebbe ancora un nome caldo, con Tare che avrebbe sondato tanti profili sul calciomercato: si parla di Vlahovic, Mitrovic, Retegui, Nunez. Secondo la rosea ci sarebbe indizi chiari: il Milan vorrebbe regalare un bomber importante ad Allegri a costo di battere il record per un acquisto targato RedBird. Da non escludere i nomi di Gonçalo Ramos, Samu Aghehowa o Alexander Sorloth.