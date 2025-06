Prima pagina Corriere dello Sport: “Scatto Juventus, tutto su Gyokeres”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 15 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' apre con il calciomercato e la notizia dell'interesse della Juventus per Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Non solo, perché vengono riportate anche alcune dichiarazioni della prima intervista ufficiale di Kevin De Bruyne da giocatore del Napoli. Spazio, però, anche alla Fiorentina, divisa tra Edin Dzeko e Ciro Immobile, e all'interesse della Roma per Albert Gudmundsson. Senza dimenticare il successo dell'Italia Under 21 contro la Slovacchia agli Europei di categoria.