Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 15 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' apre con il calciomercato e la notizia dell'interesse dell'Inter per Rasmus Hojlund del Manchester United. Non solo, perché vengono riportate anche alcune dichiarazioni della prima intervista ufficiale di Cristian Chivu. Spazio, però, anche al rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus e a Gennaro Gattuso nuovo CT dell'Italia. Nella parte bassa si parla dell'obiettivo Darwin Nunez per il Milan.