Calciomercato Milan – Dalla Turchia sono sicuri: ritorno di fiamma per Guler

Dalla Turchia riaccendono una fiamma già ben nota ai tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Sporx, noto portale sportivo turco, il Milan avrebbe (ri)messo gli occhi su Arda Guler , giovane talento del Real Madrid . In estate i dirigenti del Diavolo avevano seguito con grande interesse il trequartista turco, salvo poi perdere la gara proprio a causa dell'intromissione dei Blancos, svelti nel pagare i 20 milioni di euro della clausola rescissoria.

Ritorno di fiamma

Adesso, però, le cose sembrano cambiate. Guler non sta godendo di un grande minutaggio al Real Madrid, complice anche una serie di infortuni, e il Milan potrebbe bussare alla porta dei Blancos. Si potrebbe, così, assistere ad una situazione molto simile a quella che fu per Brahim Diaz, magari una trattativa in prestito con riscatto e contro riscatto a favore del club spagnolo.