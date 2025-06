Secondo quanto riferito, infatti, Javi Guerra avrebbe chiesto un rinnovo di contratto a 6 milioni di euro, sostanzialmente pareggiando quello che percepisce José Luis Gayà. La sua richiesta sarebbe però stata rispedita al mittente dal Valencia, che non intende superare i 4 milioni. E difficilmente si spingerà ad accettare quella cifra. Questo è un ottimo segnale per il Milan, che potrebbe fare leva sul malcontento del giocatore per convincere lui e per spingere il club spagnolo ad abbassare il tiro.