Secondo quanto riferito, infatti, Javi Guerra si potrebbe allontanare dal Milan, per ben due motivi. In primis la mancata volontà da parte del Valencia di fare un braccio di ferra con il club rossonero. Il club spagnolo non sarebbe intenzionato a lasciarlo partire per meno di 30 milioni di euro e quindi non si siederà al tavolo delle trattative se non si arriverà a quella cifra. Un'altra ragione è il rinnovo che sarebbe stato proposto, da quanto si legge, al calciatore. Non sono disponibili i dettagli di questa offerta, ma sembra che possa essere una delle priorità della dirigenza.