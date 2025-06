Calciomercato, Vlahovic, futuro in bilico: La Juventus aspetta, il Milan spera

Il futuro di Dusan Vlahovic è un gomitolo molto intrecciato, destinato a tenere con il fiato sospeso la Juventus e non solo. L'attaccante serbo, reduce da colloqui con il tecnico Tudor, sembra voler sfruttare il prossimo Mondiale per Club come vetrina decisiva, lasciando la Juventus in una condizione di attesa costante.