Calciomercato Milan – Giroud, ecco la volontà del centravanti | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara sono interessanti a Olivier Giroud del Chelsea. Ecco la volontà dell'attaccante

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. L'ultima idea rossonera per l'attacco porta il nome di Olivier Giroud. Negli ultimi due anni l'attaccante del Chelsea è stato accostato sia all'Inter e sia alla Juventus. Il centravanti è in scadenza di contratto con i Blues, e questa volta, a differenza del passato, sembra davvero deciso a lasciare l'Inghilterra al termine della stagione. In tante occasioni Giroud è stato sul punto di lasciare il Chelsea, ma alla fine è sempre rimasto. Le cose però sembrano cambiate: il centravanti vuole iniziare una nuova avventura. Ecco la richiesta di Giroud.