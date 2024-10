CALCIOMERCATO MILAN

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle eventuali mosse del Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato, ha evidenziato come i rossoneri, per rinforzare il proprio attacco, possano tornare su Santiago Giménez. D'altronde, il bomber nato in Argentina ma messicano di nazionalità e italiano di passaporto, classe 2001, è stato sul punto di sbarcare in rossonero già sul finire dello scorso mese di agosto.