Calciomercato Milan – Genoa in pressing per Colombo: le condizioni

Il Genoa sarebbe in pressing per Lorenzo Colombo, che però lascerà il Milan solamente a determinate condizioni

Uno dei giocatori appartenenti alla rosa del Milan e tra i più ambiti in Serie A è senza ombra di dubbio Lorenzo Colombo . Il giovane attaccante italiano, infatti, dopo l'ottima annata con il Lecce nello scorso campionato, è finito nel mirino di diversi club in Serie A , tra tutti il Cagliari e, soprattutto, il Genoa .

Secondo quanto riferito da 'Il Secolo XIX', in edicola questa mattina, ci sarebbero però alcune condizioni perché Lorenzo Colombo possa lasciare il Milan ed accasarsi al Genoa, in forte pressing per averlo. La prima è che il trasferimento avvenga in prestito. La seconda, invece, è che prima il Diavolo riesca ad acquistare un altro centravanti come vice Olivier Giroud. LEGGI ANCHE: Milan, il focus tattico ad una settimana dal campionato >>>