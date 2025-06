Calciomercato Milan, ‘gelo’ Theo Hernandez-Atletico Madrid: i dettagli

Questi ultimi giorni sono stati molto importanti soprattutto per la questione relativa al possibile trasferimento di Theo Hernandez dal Milan all'Atletico Madrid. Il terzino rossonero, infatti, aveva rifiutato la proposta dell'Al-Hilal, nonostante il contatto con Simone Inzaghi, per rimanere in Europa e garantirsi un futuro. A farsi avanti erano stati i Colchoneros, che sembravano essere comunque molto vicini al francese. Addirittura un rappresentante del suo entourage si era esposto in tal senso, facendo trapelare come comunque ci fosse un'intenzione seria di mandare in porto la trattativa.