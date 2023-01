Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ancora nessuna offerta per Zaniolo”

La dirigenza del Milan e lo stesso Pioli , ha più volte sottolineato, come il calciomercato di gennaio fosse povero di movimenti per i rossoneri. Invece sono di ieri le voci di un Diavolo moviementato, guardando verso la capitale. Il Milan si muove nel calciomercato invernale . Il primo obiettivo sarebbe Zaniolo della Roma . Ecco le ultime novità

Calciomercato Milan, nessuna offerta per Zaniolo

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, continuerebbe la telenovela relativa alla trattativa tra Roma e Milan per Nicolò Zaniolo. Al momento però la Roma non avrebbe ricevuto nessuna offerta dal club rossonero per il trequartista italiano. Le condizioni sarebbero quelle già ribadite negli scorsi giorni, ma a Roma non sarebbe ancora arrivata nessuna offerta formale. Nonostante comunque l'interesse dei rossoneri sarebbe reale e concreto, si legge, al momento non ci sarebbe nessuna offerta concreta e formale del Milan per Nicolò Zaniolo.