Calciomercato Milan – Nuovo nome: spunta Saint-Maximin

Il Milan starebbe lavorando per il calciomercato invernale. La dirigenza rossonera potrebbe muoversi dopo i risultati del 2023 che sono, per il momento, del tutto latitati. Il Milan potrebbe aver bisogno di innesti importanti per centrare gli obiettivi stagionali. Il primo nome sarebbe quello di Nicolò Zaniolo della Roma. La società rossonera avrebbe formulato una proposta che per cifre, ma al momento, ci sarebbe un muro da parte della dirigenza giallorossa. Per questo, Massara e Maldini, potrebbero andare alla ricerca di un piano B.