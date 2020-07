Calciomercato Milan, Gazzetta – Ibrahimovic rinnova: le cifre

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan ci sarà. Ve lo avevamo anticipato noi prima di tutto in una news esclusiva lo scorso 25 luglio. L’accordo tra le parti c’è dunque da giorni, ma c’è il dubbio circa le cifre del rinnovo. Poco fa la Gazzetta dello Sport ha fornito dettagli circa il contratto che firmerà lo svedese.

Ibrahimovic rinnoverà con il Milan: lo stipendio base sarà di 4 milioni di euro netti (ne ha guadagnati 3 per sei mesi sin qui) più l’inserimento di bonus. Bonus legati al numero di gol e presenze, al rendimento in Europa League e al raggiungimento della Champions League. Del contratto – riferisconi i colleghi della rosea – si parlerà nei prossimi giorni, non c’è una data, le parti potrebbero anche incontrarsi dopo l’ultima partita di campionato.

