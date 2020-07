Bennacer: “Ibrahimovic vuole la perfezione, ti ammazza se non la trova”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ismael Bennacer, ai microfoni di Sky Sport, non ha usato mezzi termini nel descrivere l’impatto di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Queste le sue parole: “Ti aiuta tanto, con lui vuoi fare di più, non vuoi perdere una palla, vuoi dare il meglio perché lui cerca la perfezione. E se non la trovi ti ammazza, ma lui è così, ha ragione. E’ giusto urlare quando sbagli qualcosa e non dire niente quando fai bene, è così che si impara e si diventa un giocatore di alto livello“.

Sull’Europa: “Siamo in Europa ed è bello, magari sono tra i protagonisti di quest’anno ma non ho fatto niente di particolare. Proveremo ad andare in Champions League l’anno prossimo ed arrivare più in alto in classifica. Quest’anno mi sono divertito tanto con questa squadra. Giochiamo tanto e segniamo tanto. E’ stato l’anno più bello per me, sono cresciuto molto”.

