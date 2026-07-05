Il ritiro di Milanello si preannuncia come un vero e proprio spartiacque per molti elementi di rientro dai prestiti. Tra i calciatori che cercheranno di sfruttare i primi giorni di lavoro agli ordini di Rúben Amorim c'è anche Samuel Chukwueze. L'esterno offensivo nigeriano (classe 1999) è tornato alla base dopo l'esperienza in Premier League, ma il suo futuro all'ombra del Duomo resta un rebus tutto da decifrare all'interno delle strategie del calciomercato estivo rossonero.

Il rendimento al Fulham e il mancato riscatto

L'annata trascorsa a Londra con la maglia del Fulham è stata tutto sommato positiva. Chukwueze ha collezionato 25 presenze complessive tra campionato e coppe nazionali, mettendo a referto. Un bottino dignitoso che però non è bastato a convincere i 'Cottagers': dopo aver investito 4 milioni di euro per il prestito oneroso, il club inglese ha deciso di non esercitare l'opzione di acquisto a titolo definitivo fissata a ben, rispedendo il calciatore a Milano.

Arrivato in rossonero nell'estate del 2023 dal Villarreal per poco più di 21 milioni di euro (più circa 8 milioni di bonus), 'Chuku' ha finora raccolto 70 apparizioni con il Diavolo, impreziosite da 8 reti e 6 assist. Numeri però condizionati da una forte discontinuità che lo ha sempre penalizzato nelle gerarchie.

Il no alla Turchia: Chukwueze vuole convincere Amorim

Il nigeriano risponderà presente alla convocazione per il raduno di lunedì 13 luglio a Milanello. Il suo obiettivo primario è chiaro: sfruttare la preparazione estiva per dimostrare al nuovo allenatore di poter essere utile, nonostante le caratteristiche da ala pura si scontrino parzialmente con il nuovoche prevede trequartisti ed esterni a tutta fascia.

A conferma della sua forte volontà di giocarsi le proprie carte in rossonero, le indiscrezioni di mercato rivelano che Chukwueze ha già respinto al mittente una ricca proposta del Trabzonspor. Il club turco era pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro, in un'operazione a titolo definitivo, per convincere il Milan. Ma l'esterno ha preferito congelare ogni discorso in attesa del confronto con il tecnico portoghese.

Lo scenario in Serie A: la cifra per la plusvalenza

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Qualora il ritiro dovesse bocciare la permanenza del nigeriano, il Milan non avrebbe comunque difficoltà a trovargli una sistemazione. Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.it', sulle tracce del giocatore ci sono due club ambiziosi di Serie A: ile la, entrambe pronte a presentare un'offerta ufficiale alla dirigenza di Via Aldo Rossi.Dal punto di vista prettamente finanziario, l'operazione cessione sorride alle casse rossonere. Al 30 giugno scorso, il valore del cartellino di Chukwueze pesava a bilancio per. Di conseguenza, qualsiasi offerta pervenuta che superi tale soglia permetterebbe al Milan di registrare una preziosa plusvalenza da reinvestire immediatamente sul mercato in entrata.