La scorsa estate il Milan cedette in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro l'esterno offensivo nigeriano Samuel Chukwueze al Fulham. Il club inglese, dopo una stagione tutto sommato buona da parte dell'ex Villarreal, caratterizzata da 3 gol e 4 assist in 25 presenze tra Premier League e coppe nazionali, non ha però esercitato l'opzione di acquisto in suo possesso e, pertanto, il giocatore è tornato nella disponibilità del club rossonero.

Nelle scorse ore, per 'Chuku', è arrivata un'offerta dalla Turchia, più precisamente dal Trabzonspor nell'ordine dei 15 milioni di euro. Cifra dimezzata rispetto a quanto il Diavolo avrebbe incassato dai 'Cottagers' di Londra, è vero, ma sufficiente a far scattare una plusvalenza di poco meno di 7 milioni di euro, giacché il giocatore (pagato nell'estate 2023 circa 21 milioni di euro più bonus e sotto contratto ancora per due stagioni, fino al 30 giugno 2028), pesa nel bilancio rossonero per 8,4 milioni di euro.

Il rifiuto al Trabzonspor e la volontà del giocatore

Parametro finanziario e tecnico Dati e cifre di bilancio Impatto e scenario di mercato Rendimento al Fulham 25 presenze, 3 gol, 4 assist Mancato esercizio del riscatto da 30 milioni Offerta del Trabzonspor 15 milioni di euro Rifiutata dal giocatore (Garantiva +7 mln di plusvalenza) Peso a bilancio Milan 8,4 milioni di euro Contratto in essere con scadenza 30 giugno 2028 Collocazione tattica Trequartista nel 3-4-2-1 Chukwueze vuole farsi valutare da Amorim prima di decidere

La strategia di Chukwueze con Amorim

Secondo quanto riferito, però, dalla testata nigeriana 'Daily Post', Chukwueze ha rifiutato la proposta, rispedendo dunque al mittente la possibilità di approdare nella Süper Lig turca. Il motivo? È presto detto: l'ala del Milan è convinta che, sotto la gestione del nuovo tecnico, possa avere l'opportunità di mettersi in mostra - nel ruolo di trequartista dietro la punta - nel suo nuovo assetto tattico, ilQuindi, prima di prendere ogni decisione in merito al proprio futuro professionale, prima Chukwueze vuole farsi valutare da Amorim. Poi eventualmente, se gli verrà detto che non rientra nel progetto, valuterà un'altra destinazione.