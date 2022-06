Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Accordo tra il PSG e Sanches”

Brutte notizie per il Milan arrivano dalla Francia in merito al futuro di Renato Sanches. Stando a quanto riferisce 'footmercato.net', il PSG sarebbe vicino al centrocampista portoghese. Il club parigino e il giocatore avrebbero trovato un accordo per un ingaggio di quasi sei milioni di euro a stagione. Adesso resterebbe da trovare l'intesa anche con il Lille, proprietario del suo cartellino, ma il PSG è ottimista per la riuscita dell'operazione. Milan, Sanches si complica: ecco le due alternative sul mercato >>>