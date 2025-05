Il Milan, come noto, è sempre molto attento a rinforzare il proprio Settore Giovanile, e in questo senso si spiega l'interesse per il gioiello della Roma. I rossoneri, infatti, negli ultimi anni si sono concentrati con una certa costanza sul miglioramento della propria 'cantera'. In questo scenario si spiega la nascita di Milan Futuro, creata appositamente per far crescere i talenti da lanciare poi in prima squadra. E soprattutto si capisce come la Primavera abbia fatto passi da gigante rispetto soltanto a qualche anno fa, quando si faceva fatica ad imporsi. Allo stato attuale si contano una finale di Youth League e una di Coppa Italia di categoria.