Calciomercato Milan – Fofana primo obiettivo per la difesa: il costo

Calciomercato Milan: parte l’assalto a Fofana?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Wesley Fofana, centrale francese classe 2000, è l’obiettivo prioritario del Milan per rinforzare la propria difesa in questa sessione di calciomercato. Lo ha riferito ‘Sport Mediaset‘. Il giocatore, che potrebbe arrivare in rossonero in caso venga ceduto Lucas Paquetá, costerebbe 20 milioni di euro. Nel caso in cui, però, il Diavolo non riuscisse a vendere il centrocampista brasiliano (piace all’Olympique Lione), allora a quel punto andrebbe sulla soluzione ‘low cost‘. Si tratta di Matija Nastasić, classe 1993, centrale serbo che ha già un accordo con il Milan. Lo Schalke 04, il suo attuale club, lo lascerebbe andare via con la formula del prestito con diritto di riscatto. QUESTA, INVECE, LA VOLONTÀ DI JENS PETTER HAUGE, OBIETTIVO ROSSONERO >>>