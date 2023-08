Calciomercato Milan – Per la fascia c’è Calafiori: la richiesta del Basilea

Come riportato da Daniele Longo, Riccardo Calafiori rimane il primo nome per la fascia del Milan, ecco la richiesta del Basilea

La campagna acquisti del Milan non si limiterà ad aggiungere pedine tra centrocampo e attacco. Nei piani dei dirigenti rossoneri vi è anche la difesa, in particolar modo sulle fasce. Se è vero che a destra vi sia già un tandem come quello tra Calabria e Florenzi, a sinistra non si può dire la stessa cosa con il solo Theo Hernandez. La probabile cessione di Ballo-Touré andrebbe a creare un vuoto che Furlani e Moncada vorrebbero riempire in fretta.