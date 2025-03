Calciomercato Milan, obiettivo Fabbian: è cresciuto nell'Inter — Qui, per 'Tuttosport', entra in gioco Fabbian, già visionato più volte durante questa stagione dagli scout del Milan per il prossimo calciomercato. In un paio di circostanze si è mosso anche il direttore tecnico Geoffrey Moncada in persona. Il Bologna, 18 mesi fa, aveva prelevato Fabbian dall'Inter - club in cui è cresciuto - per 5 milioni di euro. Nell'accordo, però, è stata inserita una clausola di riacquisto, in favore del club nerazzurro, di 12 milioni di euro nell'estate 2025.

Un prezzo accessibile. A gennaio, per Fabbian, ci aveva provato la Lazio, ma Giovanni Sartori, direttore dell'area tecnica dei rossoblu, aveva fatto muro. Ora molto dipenderà dall'Inter. Se vorrà riprendersi Fabbian, dovrà versare 12 milioni di euro al Bologna a fine stagione. La sensazione, però, per 'Tuttosport', è che l'Inter - che ha già speso 16,5 milioni di euro bonus inclusi per Luka Sučić della Dinamo Zagabria - abbia già impegnato altrove il budget per il centrocampo.

Potrebbe sostituire Loftus-Cheek: arriva grazie a Pobega? — Dunque, questa fase di stand-by potrebbe agevolare l'inserimento del Milan nella vicenda. Fabbian può giocare sia da mezzala sia da trequartista, è molto duttile, corre per due e vede anche la porta. Con Ruben Loftus-Cheek in uscita, rappresenterebbe l'innesto ideale per il nuovo Milan più italiano. È un nome che può prendere quota. La dirigenza del Milan, tra l'altro, vanta ottimi rapporti con quella del Bologna e questi potrebbero facilitare il buon esito dell'operazione.

Curiosità: il Bologna, attualmente, ha Tommaso Pobega in prestito dal Milan, lo terrebbe volentieri e può riscattarlo per 12 milioni di euro. Proprio quanto vale la 'recompra' interista di Fabbian. Non sono da escludere né uno scambio né, eventualmente, un'operazione ancora più allargata tra i club. Al Diavolo, infatti, piace sempre l'esterno offensivo dei felsinei, Riccardo Orsolini, già obiettivo di mercato nello scorso inverno.