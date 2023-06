Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Güler, ecco la mossa del Diavolo”

Arda Güler, fantasista del Fenerbahçe è un concreto obiettivo di calciomercato del Milan. Concorrenza folta. Come fare per prenderlo? Così!

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan vorrebbe mettere le mani su Arda Güler , classe 2005 , fantasista turco del Fenerbahçe sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con i gialloblu di Istanbul . Il giocatore, come noto, potrebbe però andare via mediante il pagamento della clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro.

Il Milan, in questi giorni, sta pensando seriamente di pagare la clausola per assicurarsi il cartellino di questo potenziale 'crack' del calcio mondiale. Il problema, per il club di Via Aldo Rossi, è che sul giocatore c'è davvero - non è un eufemismo - mezza Europa.