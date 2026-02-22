Calciomercato Milan, Fabrizio Romano: 'Bartesaghi verso il rinnovo'

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: due nomi in pole position sulla lista di Tare >>>
Sul rinnovo: "Il Milan ha già programmato dei colloqui per il suo rinnovo da qui a fine stagione. C'è tutta l'intenzione di premiare Bartesaghi, migliorando il suo stipendio. Verranno respinti tutti i corteggiamenti, anche concreti, dalla Premier League negli ultimi mesi. Diverse chiamate, diversi contatti, ma il Milan conta su Bartesaghi, lo vede come uno dei giocatori attorno a cui costruire. Italiano, milanista, può rappresentare parte del progetto anche a lungo termine. La destinazione rinnovo si fa sempre più certa. Andranno limati i dettagli del contratto nei prossimi mesi".
