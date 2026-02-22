Calciomercato Milan, Fabrizio Romano: 'Bartesaghi verso il rinnovo'

Sul rendimento di Bartesaghi: "Nel Milan che verrà ci sarà sicuramente Davide Bartesaghi, uno dei giocatori più valorizzati negli ultimi mesi grazie al lavoro di Allegri. Il club ha puntato su di lui nonostante la giovane età. Una scommessa alle spalle dell'acquisto di Estupinan. Ha dimostrato di essere una pedina importante".