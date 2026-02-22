Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Romano non ha dubbi: “Il rinnovo per Bartesaghi si fa sempre più certo”

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano: 'Bartesaghi verso il rinnovo'
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan e Bartesaghi sarebbero vicini a un'intesa per il rinnovo di contratto del classe 2005. Ecco i dettagli
Arrivano novità importanti da Fabrizio Romano sul rinnovo di Bartesaghi con il Milan. L'esterno classe 2005 è già legato al club fino al 2030, ma c'è l'intenzione di adeguare lo stipendio, visto il netto miglioramento degli ultimi mesi. Ecco, di seguito, le parole rilasciate da Romano nell'ultimo video sul suo canale YouTube

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano sul rinnovo di Bartesaghi

Sul rendimento di Bartesaghi: "Nel Milan che verrà ci sarà sicuramente Davide Bartesaghi, uno dei giocatori più valorizzati negli ultimi mesi grazie al lavoro di Allegri. Il club ha puntato su di lui nonostante la giovane età. Una scommessa alle spalle dell'acquisto di Estupinan. Ha dimostrato di essere una pedina importante".

Sul rinnovo: "Il Milan ha già programmato dei colloqui per il suo rinnovo da qui a fine stagione. C'è tutta l'intenzione di premiare Bartesaghi, migliorando il suo stipendio. Verranno respinti tutti i corteggiamenti, anche concreti, dalla Premier League negli ultimi mesi. Diverse chiamate, diversi contatti, ma il Milan conta su Bartesaghi, lo vede come uno dei giocatori attorno a cui costruire. Italiano, milanista, può rappresentare parte del progetto anche a lungo termine. La destinazione rinnovo si fa sempre più certa. Andranno limati i dettagli del contratto nei prossimi mesi".

