Calciomercato Milan, Emerson Royal via in prestito? Al suo posto ...

Per quanto riguarda il terzino destro, scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan ha un buco importante visto che anche Emerson Royal sarebbe in procinto di dire addio ai rossoneri: ieri gli agenti dell’esterno brasiliano avrebbero incontrato la dirigenza del Betis e si va andrebbe verso un ritorno al passato. Per il giocatore sarebbe una pista molto gradita e il Milan non si opporrebbe alla sua partenza in questa sessione di calciomercato.