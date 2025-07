Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sembra essere lontano da Milanello il destino di Emerson Royal , classe 1999 , terzino destro brasiliano giunto al Milan appena un anno fa, nel calciomercato estivo 2024 , per 15 milioni di euro dagli inglesi del Tottenham .

Calciomercato Milan, Emerson Royal può tornare al Betis

Il Betis Siviglia, club in cui il numero 22 rossonero ha già militato per due stagioni (2019-2021), ha manifestato la volontà di prenderlo in prestito. Il brasiliano, reduce da un serio infortunio al polpaccio, è tentato dalla destinazione, dove potrebbe trovare spazio in campo da titolare.