Calciomercato Milan – Attaccante, si allontana Ekitike del PSG

In casa Milan si starebbe allontanando l'ipotesi Hugo Ekitike del PSG per quanto riguarda il rinforzo in attacco

Uno degli attaccanti accostati al Milan nel corso delle ultime settimane come possibile rinforzo per il reparto avanzato è Hugo Ekitike. L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fornito alcune novità in proposito, attraverso il proprio sito ufficiale. Secondo quanto riferito dal noto giornalista starebbero diminuendo le possibilità di approdo in rossonero del centravanti del PSG. Questo perché il club parigino non accetterebbe l'ipotesi del prestito con diritto di riscatto se non a cifre molto elevate. LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per il Torino >>>