Calciomercato, chi è la scheggia da 40 milioni di euro individuata dal Milan per sostituire Leao? Le ultime
Summerville, numeri e caratteristiche—
Il West Ham è retrocesso in Championship, ma la stagione di Summerville è stata comunque di ottimo livello. L'esterno olandese ha collezionato 7 gol e 5 assist in 34 presenze complessive, restando in campo per un totale di 2715 minuti. Questo rendimento gli è valso la chiamata dell'Olanda per i prossimi Mondiali. Il debutto ufficiale con la maglia degli ‘Oranjes’ è arrivato in questi giorni, quando il CT Koeman lo ha gettato nella mischia durante la partita amichevole persa contro l'Algeria.
Summerville si distingue dalle altre ali di Premier League per il numero di dribbling riusciti: 51, un dato che lo posiziona nel 94° miglior percentile del campionato. Un'altra statistica significativa per comprendere il suo stile di gioco riguarda i falli subiti: l’ala olandese è il calciatore che ha subito più falli in Premier, 67 totali.
Farebbe comodo al Milan?—
Le sue caratteristiche farebbero comodo al Milan, ma prima resta da capire chi sarà il nuovo allenatore. Il suo impiego sarebbe possibile soltanto con un modulo che prevede la presenza di esterni offensivi, altrimenti il rischio è quello di assistere a una traiettoria simile a quella di Leao. I 172cm di altezza non gli permettono di giocare come prima punta, ma in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1, le sue caratteristiche potrebbero rivelarsi decisive.
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