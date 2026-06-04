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Calciomercato, chi è la scheggia da 40 milioni di euro individuata dal Milan per sostituire Leao? Le ultime

Crysencio Summerville, obiettivo calciomercato AC Milan
Rafael Leao ai saluti: il Milan pesca il sostituto dalla Premier League. Cifre, dettagli e caratteristiche del nuovo obiettivo di calciomercato
Redazione PM

C'è un nome totalmente nuovo per il calciomercato del Milan e arriva direttamente dalla Premier League. Secondo quanto riferito dal portale britannico ‘teamTALK’, Il club rossonero sarebbe sulle tracce di Crysencio Summerville, esterno d'attacco classe 2001 attualmente in forza al West Ham. L’imminente addio di Rafael Leao ha messo il Diavolo sull’allerta: l’obiettivo è quello di farsi trovare preparati in vista della cessione del portoghese.

Calciomercato Milan, la richiesta del West Ham per Summerville

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Il West Ham chiede una cifra intorno ai 35 milioni di sterline per Summerville (40 milioni di euro). Sull'esterno olandese si muovono da mesi anche due club inglesi: il Tottenham di Roberto De Zerbi e l'Aston Villa di Unai Emery. Queste due società possono mettere sul piatto a un ingaggio nettamente maggiore rispetto a quello che potrebbe offrire il Milan. Attualmente, il giocatore guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione: una cifra che rientra nei parametri del club rossonero, ma che potrebbe alzarsi in base alle offerte della concorrenza.

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Summerville, numeri e caratteristiche

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Il West Ham è retrocesso in Championship, ma la stagione di Summerville è stata comunque di ottimo livello. L'esterno olandese ha collezionato 7 gol e 5 assist in 34 presenze complessive, restando in campo per un totale di 2715 minuti. Questo rendimento gli è valso la chiamata dell'Olanda per i prossimi Mondiali. Il debutto ufficiale con la maglia degli ‘Oranjes’ è arrivato in questi giorni, quando il CT Koeman lo ha gettato nella mischia durante la partita amichevole persa contro l'Algeria.

Summerville si distingue dalle altre ali di Premier League per il numero di dribbling riusciti: 51, un dato che lo posiziona nel 94° miglior percentile del campionato. Un'altra statistica significativa per comprendere il suo stile di gioco riguarda i falli subiti: l’ala olandese è il calciatore che ha subito più falli in Premier, 67 totali.

Farebbe comodo al Milan?

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Le sue caratteristiche farebbero comodo al Milan, ma prima resta da capire chi sarà il nuovo allenatore. Il suo impiego sarebbe possibile soltanto con un modulo che prevede la presenza di esterni offensivi, altrimenti il rischio è quello di assistere a una traiettoria simile a quella di Leao. I 172cm di altezza non gli permettono di giocare come prima punta, ma in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1, le sue caratteristiche potrebbero rivelarsi decisive.

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