Summerville, numeri e caratteristiche

Il West Ham è retrocesso in Championship, ma la stagione di Summerville è stata comunque di ottimo livello. L'esterno olandese ha collezionato 7 gol e 5 assist in 34 presenze complessive, restando in campo per un totale di 2715 minuti. Questo rendimento gli è valso la chiamata dell'Olanda per i prossimi Mondiali. Il debutto ufficiale con la maglia degli ‘Oranjes’ è arrivato in questi giorni, quando il CT Koeman lo ha gettato nella mischia durante la partita amichevole persa contro l'Algeria.