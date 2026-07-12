Mentre la dirigenza del Milan continua a lavorare sui colpi in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Amorim, le dinamiche interne legate alle uscite regalano un colpo di scena davvero improvviso. Il nome caldo, in queste ultime ore, è quello di Warren Bondo, il cui futuro sembra essere ormai tracciato lontano da Milanello. A parlare della sua situazione è stato l'esperto di mercato Nicoló Schira.

Calciomercato Milan, Bondo verso l'addio

Secondo quanto riferito dal giornalista, il centrocampista classe 2003 ha preso una decisione: lasciare ilin questa finestra estiva. Dietro la scelta del francese non ci sarebbe un semplice malumore, bensì qualcosa di concreto. Schira, infatti, ha rivelato che, che lo hanno spinto a scegliere di abbandonare il club rossonero per trovare maggiore spazio e continuità.

La risposta del Milan non si è fatta attendere, infatti il diavolo, preso atto della volontà del calciatore, ha deciso di non convocarlo per il pre ritiro estivo della squadra. Un segnale chiarissimo da parte della società e da parte del mister: a Milanello resta solo chi sposa al 100% il nuovo progetto.

L'esclusione dai test fisici certifica che il centrocampista è ormai indirizzato verso l'addio. I prossimi giorni, perciò, si prospettano molto caldi, con il club rossonero che potrebbe accettare una delle tre proposte arrivate.