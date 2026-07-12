Warren Bondo ha deciso: lascerà il Milan in questa finestra di mercato. Ecco tutte le novità di Nicolò Schira
Milan, gli agenti di Bondo: "Incontro andato bene. Futuro? Non rilasciamo dichiarazioni"
Mentre la dirigenza del Milan continua a lavorare sui colpi in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Amorim, le dinamiche interne legate alle uscite regalano un colpo di scena davvero improvviso. Il nome caldo, in queste ultime ore, è quello di Warren Bondo, il cui futuro sembra essere ormai tracciato lontano da Milanello. A parlare della sua situazione è stato l'esperto di mercato Nicoló Schira.
Calciomercato Milan, Bondo verso l'addioSecondo quanto riferito dal giornalista, il centrocampista classe 2003 ha preso una decisione: lasciare il Milan in questa finestra estiva. Dietro la scelta del francese non ci sarebbe un semplice malumore, bensì qualcosa di concreto. Schira, infatti, ha rivelato che il giocatore ha ricevuto tre importanti offerte da club blasonati, che lo hanno spinto a scegliere di abbandonare il club rossonero per trovare maggiore spazio e continuità.
La risposta del Milan non si è fatta attendere, infatti il diavolo, preso atto della volontà del calciatore, ha deciso di non convocarlo per il pre ritiro estivo della squadra. Un segnale chiarissimo da parte della società e da parte del mister: a Milanello resta solo chi sposa al 100% il nuovo progetto.
L'esclusione dai test fisici certifica che il centrocampista è ormai indirizzato verso l'addio. I prossimi giorni, perciò, si prospettano molto caldi, con il club rossonero che potrebbe accettare una delle tre proposte arrivate.
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