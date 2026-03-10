Sono due i profili che, per il quotidiano torinese, il Diavolo sta monitorando - anche in virtù di un feeling speciale tra Federico Cherubini, CEO del Parma e Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, instauratosi ai tempi della Juventus - due elementi in particolare. Uno è noto, è il centravanti argentino Mateo Pellegrino, classe 2001, nonostante il recente rinnovo di contratto dell'attaccante con il club parmense. L'altro è Mariano Troilo, classe 2003, altro argentino: è il difensore che ha segnato il gol-vittoria del Parma in casa del Milan due settimane fa. Incastri di mercato in vista, quindi, sull'asse Parma-Milano.