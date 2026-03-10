Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Milan e Parma in contatto per molti giocatori: maxi scambio in vista? I nomi caldi

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Milan e Parma in contatto per molti giocatori: maxi scambio in vista? I nomi caldi

Calciomercato, possibile quadrupla operazione tra Parma e Milan: i giocatori coinvolti
Milan e Parma, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbero intrecciare ben quattro operazioni. I nomi sul piatto sono tanti e stuzzicanti, rivelati questa mattina dal quotidiano 'Tuttosport'. Ecco chi potrebbe finire in gialloblu e chi in rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola potrebbe verificarsi una quadrupla operazione di calciomercato tra Milan e Parma la prossima estate. I ducali hanno infatti messo gli occhi su Christian Comotto, classe 2008, centrocampista rossonero che sta facendo benissimo da titolare in Serie B con la maglia dello Spezia in questa stagione. Il Bologna lo ha visionato dal vivo sabato scorso al 'Picco' con il direttore tecnico Giovanni Sartori, ma sono i ducali ad aver avviato i primi contatti con il Milan per averlo nella stagione 2026-2027.

Calciomercato, traffico possibile sulla via tra il Parma e il Milan!

—  

Ovviamente, in prestito. Al limite, con diritto di riscatto e contro-riscatto, perché il Milan non vuole perdere il controllo sul cartellino del giocatore, assistito da Giuseppe Riso. Il quale ha nella sua scuderia un altro giocatore che fa gola al Parma, ovvero Francesco Camarda, sfortunato nella sua esperienza al Lecce in questa stagione. Comotto e Camarda, dunque, potrebbero finire in prestito nella fila dei gialloblu di Carlos Cuesta. E il Milan? Chi potrebbe prendere dagli emiliani?

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, tutta la grandezza di mister Allegri spiegata in due 'semplici' episodi >>>

Sono due i profili che, per il quotidiano torinese, il Diavolo sta monitorando - anche in virtù di un feeling speciale tra Federico Cherubini, CEO del Parma e Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, instauratosi ai tempi della Juventus - due elementi in particolare. Uno è noto, è il centravanti argentino Mateo Pellegrino, classe 2001, nonostante il recente rinnovo di contratto dell'attaccante con il club parmense. L'altro è Mariano Troilo, classe 2003, altro argentino: è il difensore che ha segnato il gol-vittoria del Parma in casa del Milan due settimane fa. Incastri di mercato in vista, quindi, sull'asse Parma-Milano.

Leggi anche
André: “Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma sono concentrato al 100% sul Corinthians”
André-Milan, salta tutto? Si è inserito un top club europeo sul giovane brasiliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA