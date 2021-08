Calciomercato Milan – Pellegri, visite mediche in mattinata | LIVE News

Il LIVE, minuto per minuto, della prima giornata rossonera di Pietro Pellegri, nuovo acquisto del Milan nel calciomercato estivo 2021

Il Milan sta per mettere a segno un altro colpo di calciomercato in questa sessione estiva. Nelle prossime ore, infatti, diventerà ufficiale l'acquisto di Pietro Pellegri, classe 2001, centravanti italiano che, dal gennaio 2018, giocava in Francia nelle fila del Monaco. Affare concluso sulla base di un prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Tale diritto diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. In caso di riscatto definitivo da parte del Milan, al Monaco, per Pellegri, andrà un milione di euro di bonus ed una percentuale sulla futura rivendita del cartellino del ragazzo. Pellegri svolge stamattina le visite mediche con il club rossonero: segui con noi il LIVE della sua prima giornata da calciatore del Milan! Le parole di Paolo Maldini sul mercato del Diavolo e sul rinnovo di Franck Kessié >>>