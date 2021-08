Pellegri: “E’ un sogno giocare al Milan. Sulle mie caratteristiche…” (Video)

Pietro Pellegri, neo attaccante rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto

Pietro Pellegri, neo giocatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole di Pellegri: "Ho sensazioni positive perchè sono tornato in Italia e giocherò in un grande club come il Milan. Ho la possibilità di riscattarmi. Da quando sono piccolo mio padre mi ha tramesso la passione per il calcio. Giocare per uno dei club più grandi della storia del calcio è spettacolare".