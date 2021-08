Calciomercato Milan – Pellegri: oggi firma, ufficialità ed allenamento

Pietro Pellegri, ultimo colpo del Milan in questo calciomercato estivo, ha svolto ieri le visite mediche. Oggi tutti i passaggi burocratici

Daniele Triolo

Pietro Pellegri diventerà ufficialmente, da oggi, un nuovo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato. Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il centravanti italiano, classe 2001, si trasferisce dal Monaco con la formula del prestito oneroso (per un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Un diritto che, come ormai noto, diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze del ragazzo in rossonero. Nel caso in cui Pellegri restasse al Milan, quindi, il Monaco avrebbe un ulteriore milione di euro di bonus. Inoltre, il 15% sull'eventuale, futura rivendita del giocatore.

Pellegri ha svolto ieri le visite mediche con il Milan ed ottenuto l'idoneità sportiva nel solito iter tra la clinica 'La Madonnina' ed il 'Centro Ambrosiano' di Milano. Non ha però firmato il contratto che, almeno inizialmente, lo legherà al Diavolo fino al prossimo 30 giugno 2022 per questioni procedurali legate agli ultimi documenti. Lo farà questa mattina e, nel pomeriggio, si metterà a disposizione di mister Stefano Pioli per l'allenamento previsto a Milanello. Nella sua nuova esperienza rossonera, Pellegri indosserà la maglia numero 64: non l'aveva presa mai nessuno, finora, al Milan, da quando esiste la numerazione fissa.

Il nuovo colpo di calciomercato del Milan è segnalato carico e motivato: Pellegri ha voglia di mettersi subito a disposizione del gruppo. Con tutta probabilità, sarà convocato da Pioli già per Milan-Cagliari di domenica sera, esordio casalingo dei rossoneri per questo campionato di Serie A. Il ragazzo potrà continuare il suo percorso di crescita imparando da totem quali Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, cercando di ritagliarsi il proprio spazio in campo. La sua avventura al Milan sarà seguita, con molto interesse, anche da Paolo Nicolato, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 21.