CorSera: “Pellegri-Milan, un progetto di rivalorizzazione in stile Elliott”

Pietro Pellegri si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il 'Corriere della Sera' analizza l'operazione dei rossoneri

"Un buon affare da 7 milioni complessivi. L’ormai ex bambino prodigio torna in Italia con l’obiettivo di restarci. Il Milan confida che accanto a due maestri come Ibra e Giroud possa riprendere il cammino interrotto: si tratta di un progetto di rivalorizzazione in perfetto stile Elliott. Il talento c’è, ora sta al ragazzo rimettersi in pista". Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>