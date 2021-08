Calciomercato Milan – Pellegri già in sede per la firma | PM News

Pietro Pellegri, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, già all'interno di 'Casa Milan' per firmare il suo nuovo contratto

Pietro Pellegri si trova già a 'Casa Milan' per la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri (almeno per ora) fino al 30 giugno 2022. Come comunicatoci dal nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi, sono arrivati in sede anche il suo procuratore, Giuseppe Riso, e Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero. Espletate le formalità burocratiche, Pellegri, ultimo colpo del calciomercato del Diavolo, si recherà a Milanello per allenarsi per la prima volta con il Milan di Stefano Pioli. Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>