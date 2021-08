Calciomercato Milan – Pellegri, le cifre. Convocato per il Cagliari?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: mattinata di visite mediche per Pietro Pellegri con il club rossonero. Già disponibile domenica?

Daniele Triolo

Il Milan, nelle prossime ore, ufficializzerà l'acquisto di Pietro Pellegri, ultimo colpo (finora) del calciomercato estivo rossonero. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Pellegri, che sosterrà in mattinata le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, è arrivato ieri sera in città e si è detto "felicissimo" di poter vestire la maglia del Milan.

Classe 2001, cresciuto nel Genoa, è al Monaco dal gennaio 2018, ma la sua carriera in Francia è stata funestata dagli infortuni. Ora sta bene e per lui il Milan rappresenta l'occasione del riscatto: potrà crescere alle spalle di Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, cercando di ritagliarsi uno spazio importante. Il Milan ha preso Pellegri in questa sessione di calciomercato a condizioni economiche più che favorevoli.

Il ragazzo, infatti, ha prolungato il contratto con il Monaco che era in scadenza al termine di questa stagione (30 giugno 2022) e poi si è trasferito al Milan con la formula del prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Questo diritto, però, diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze di Pellegri con il Milan.

Inoltre, il club del Principato avrà un milione di euro di bonus nel caso in cui il Diavolo centri la qualificazione alla Champions League 2022-2023 ed il 15% sull'eventuale, futura rivendita del calciatore. Secondo il quotidiano torinese Pellegri potrebbe già essere convocato, e dunque essere a disposizione di mister Stefano Pioli, per Milan-Cagliari di domenica sera a 'San Siro', esordio casalingo del Diavolo nella Serie A 2021-2022. Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>