Calciomercato Milan – Il Monaco ufficializza la cessione di Pellegri

Le ultime sul calciomercato del Milan: il Monaco ha ufficializzato la cessione di Pellegri al club rossonero. Il comunicato

Ora è ufficiale. Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciarlo il Monaco attraverso un comunicato apparso su Twitter: "L'AS Monaco annuncia il prestito per una stagione con opzione per l'acquisto di Pietro Pellegri al Milan. Il club gli augura il meglio per questa stagione". A breve è atteso il comunicato ufficiale anche da parte del Diavolo.