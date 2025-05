Calciomercato Milan, è già post Reijnders: assalto a Ricci. Ecco le cifre

Secondo 'Tuttosport', il Milan e Reijnders vorrebbe continuare insieme, ma il centrocampista olandese sarebbe sempre più vicino al Manchester City. La prima offerta sarebbe stata sui 60 milioni, mentre i rossoneri ne vorrebbero circa 75 complessivi. Come ricorda il quotidiano, il Milan senza gli introiti della Uefa perderà però 80-100 milioni e una-due cessioni importanti permetterebbero sia di coprire quell'ammanco, sia di avere poi i fondi necessari per rinforzare la squadra secondo le necessità di Allegri, con un paio di interventi per reparto. Con la partenza dell'olandese il budget potrebbe salire fino ai 100 milioni.