Calciomercato Milan – Dybala piace, ma deve ridursi lo stipendio | News

La scelta prioritaria di Paulo Dybala rimane l'Inter, ma attenzione alla pista che porterebbe al Milan: la Joya piace ai rossoneri

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul futuro di Paulo Dybala. Dopo aver salutato la Juventus, l'attaccante argentino avrebbe dato la sua disponibilità a trasferirsi nell'Inter. Dopo i contatti 'dietro le quinte' tra il suo agente e Beppe Marotta, si è arrivati ad un incontro nella sede nerazzurra.

Da quell'incontro, la trattativa è rimasta in sospeso. Anche perché, come ben si sa, l'Inter ha chiuso per Romelu Lukaku e aveva necessità di portare a termine l'operazione entro il 30 giugno in modo tale che il club potesse usufruire del Decreto Crescita. Ciò è stato fatto, ma l'attesa avrebbe fatto storcere un po' il naso a Dybala.

Ecco, dunque, che questo piccolo malumore potrebbe generare delle soprese all'Inter. Nonostante abbia degli estimatori in Spagna, la Joya piace anche a due club di Serie A: la Roma e il Milan. L'ipotesi giallorossa non scalda, dunque attenzione a non sottovalutare i rossoneri. Ad oggi non c'è nessuna trattativa, riporta la 'rosea', ma i dirigenti rossoneri hanno parlato con l'agente del giocatore tre mesi fa chiedendo informazione sul suo assistito.

Al Milan piace, ma non lo prenderebbe alle condizioni dettate dal giocatore. Dybala, infatti, chiede uno stipendio tra i 6 e gli 8 milioni di euro, cifra che la dirigenza di via Aldo Rossi non avrebbe intenzione di sborsare. Dunque, la situazione è questa: l'affare Dybala-Milan sarebbe fattibile solo a cifre più basse, con una riduzione sullo stipendio. Come già detto, non c'è una trattativa in corso ma potrebbero verificarsi delle condizioni perché ciò accada. E attenzione, soprattutto, in caso di rottura con l'Inter. Milan, l'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City?