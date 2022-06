Mercato Milan – Dybala, voce per ora priva di fondamento / PM News

Paulo Dybala, svincolatosi a parametro zero dopo l'avventura alla Juventus, è un calciatore che fa gola a diverse squadre in giro per l'Europa. Sull'argentino, come confermato dall'amministratore delegato Beppe Marotta, c'è l'interesse dell'Inter. 'Un obiettivo al quale ci siamo buttati a capofitto, insieme a Romelu Lukaku'. Ecco proprio per il belga è praticamente fatta per il suo ritorno in nerazzurro dopo solo un anno; una trattativa che, inevitabilmente, ha messo in stand-by quella per la 'Joya'. Vista la situazione, negli ultimi giorni, sono emerse diverse indiscrezioni di mercato secondo cui il Milan starebbe pensando di inserirsi per il giocatore.