Calciomercato Milan – Dybala-Inter è in stand-by: il Diavolo ci pensa

Paulo Dybala, obiettivo di calciomercato dell'Inter, può invece andare al Milan? Per ora no. Ma a luglio tutto diventerebbe possibile. Il punto

Paulo Dybala , obiettivo dichiarato dell' Inter per questo calciomercato estivo, può finire invece al Milan ? Di questo possibile scenario ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

L'Inter, che in queste ore sta chiudendo per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea, ha infatti messo in stand-by la trattativa per la 'Joya'. Va detto che il club di Viale della Liberazione hanno instaurato un canale preferenziale con gli agenti di Dybala e continuano a mostrare ottimismo per il suo arrivo.