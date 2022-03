Calciomercato Milan – Diavolo, duello con l’Inter per il baby talento

Il calciomercato estivo è ancora lontano, mancano più di tre mesi, ma il Milan si sta già muovendo, con largo anticipo, per potenziare il proprio organico. Questo, infatti, è il momento in cui si gettano le basi per le trattative più importanti dell'estate, quelle che possono cambiare il volto di una squadra. Paolo Maldini e Frederic Massara, per la stagione 2022-2023, dovranno apportare importanti correttivi nel centrocampo della formazione di mister Stefano Pioli.