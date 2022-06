Calciomercato Milan – Duarte, non c’è l’accordo con il Basaksehir | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan e il Basaksehir sono ancora distanti per il riscatto del difensore brasiliano Leo Duarte

C'è ancora distanza tra il Milan e l'Istanbul Basaksehir per il riscatto di Leo Duarte. Il difensore brasiliano, dopo aver vestito la maglia del club turco in prestito per 18 mesi, potrebbe continuare la sua avventura nella Super Lig. L'accordo tra i due club prevedeva il diritto di riscatto fissato a 5.5 milioni di euro.