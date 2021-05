Calciomercato Milan – Draxler rinnova con il PSG fino al 2024 | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Julian Draxler ha rinnovo con il PSG fino al 2024: in passato era stato accostato al Milan

Julian Draxler ha rinnovato il suo contratto con il PSG fino al 2024. Stando a quanto emerso anche dal profilo Twitter del club parigino, il calciatore tedesco ha deciso di continuare la sua carriera sotto l'ombra della 'Tour Eiffel'. Giunto alla sua quarta stagione con il club francese, l'ex centrocampista dello Schalke 04 continuerà la sua avventura in terra francese per altri tre anni. Con il PSG ha giocato 174 partite segnando 24 gol in tutte le competizioni. In passato era stato accostato anche al Milan: un sogno di mercato che da oggi è svanito per i rossoneri. Vice Ibra, piace Icardi: fissato il prezzo dell'argentino