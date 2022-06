Calciomercato Milan – Valutazioni in corso per Draxler e De Ketelaere

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan . I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi per la trequarti e avrebbero individuato in Julian Draxler e Charles De Ketelaere due nomi adattai al sistemo di gioco di Stefano Pioli . Per entrambi i giocatori il Milan potrebbe usufruire del Decreto Crescita.

Per quanto riguarda il tedesco, si tratta di un profilo di grande esperienza. In via Aldo Rossi piace, ma Draxler è reduce da diverse stagioni passate più in panchina che in campo con il PSG. Discorso diverso invece per il belga. De Ketelaere, come abbiamo spesso raccontato, è un calciatore che ha già una certa esperienza anche in Champions League nonostante la giovane età (21 anni) e avrebbe le caratteristiche giuste per inserirsi nel Milan di Pioli.