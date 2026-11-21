Il Milan si prepara a un calciomercato invernale molto importante, ma occhi anche verso l'estate, specialmente per il possibile addio al calcio giocato di Luka Modrić, che potrebbe essere alla sua ultima stagione. Non sarà un compito facile per il Milan, che potrebbe seguire calciatori importanti. Il giornalista Niccolò Ceccarini ne parla nel suo pezzo per "Tuttomercatoweb":

"Al Milan servirà anche un grande centrocampista che possa in parte compensare il probabile addio di Luka Modrić. Il nome giusto è quello di Angelo Stiller, classe 2001 dello Stoccarda e nazionale tedesco. Ha caratteristiche simili al campione croato, molti estimatori sul mercato ed una clausola rescissoria da 40 milioni di euro".

I numeri stagionali di Angelo Stiller e il ruolo con Amorim

Presenze: 7;

7; Partite da titolare: 7;

7; Minuti totali giocati: 572;

572; Gol: 0;

0; Gol previsti (xG): 0,23;

0,23; Tiri in porta di media: 0,1;

0,1; Assist: 2;

2; Assist previsti (xA): 0,95;

0,95; Grandi occasioni create: 2;

2; Passaggi chiave per partita: 1,4;

1,4; Passaggi precisi per partita: 64,0 (89%);

64,0 (89%); Tocchi per partita: 81,0;

81,0; Palloni recuperati per partita: 3,6;

3,6; Duelli vinti per partita: 3,0 (49%);

3,0 (49%); Dribbling subiti per partita: 0,6;

0,6; Errori che hanno portato a un tiro: 1;

1; Errori che hanno portato a un gol: 0.

Questi inel campionato tedesco (statistiche dal sito Sofascore):

Angelo Stiller è un regista puro di centrocampo, mancino che eccelle nella costruzione del gioco grazie alla sua capacità di trovare i compagni con passaggi precisi sia nello stretto, sia in verticale o sui cambi di gioco. Il suo ruolo naturale è quello di mediano davanti alla difesa e, nel Milan di Amorim, potrebbe giocare nei due di centrocampo con al suo fianco un giocatore più dinamico e fisico come Musah o Rabiot.

Il sogno Bruno Fernandes: la situazione con il Manchester United

"Il sogno invece si chiama Bruno Fernandes. Il capitano del Manchester United è in scadenza di contratto e deve ancora decidere il suo futuro. Tra lui e Amorim c’è un ottimo rapporto e in più l’operazione potrebbe essere resa possibile anche dalla voglia di tornare a giocare in Italia. Ed è qui che il Milan si è subito messo alla finestra, pronto a cogliere l’occasione".

Un altro obiettivo potrebbe essere Bruno Fernandes . Ecco i dettagli da Ceccarini:

Non serve presentare un calciatore come Bruno Fernandes, che potrebbe avere un impatto stratosferico in un campionato come la Serie A.