Non solo Tresoldi: anche Kaio Jorge nel mirino del Milan per l'attacco. I dettagli e come giocherebbe

Siamo nel pieno della stagione, ma continuano le voci di calciomercato per il Milan. Secondo Ekrem Konur, il Diavolo continua a seguire l'attaccante Kaio Jorge del Cruzeiro. Sul giocatore ci sono tante squadre: interesse da parte di Juventus, Milan, Lipsia e Zenit. Il Cruzeiro non avrebbe ricevuto offerte concrete per l’attaccante durante l’ultima finestra di mercato. Prezzo? Secondo il sito Transfermarkt il suo valore attuale è di 25 milioni di euro, ma potrebbe costare molto di più.

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I numeri di Kaio Jorge nel Campeonato Brasileiro con Sofascore

Presenze / Da titolare: 33 / 33

33 / 33 Gol: 21 (Gol attesi xG: 17.35)

21 (Gol attesi xG: 17.35) Assist: 8 (Assist attesi xA: 1.64)

8 (Assist attesi xA: 1.64) Tiri / In porta (a partita): 3.0 / 1.4

3.0 / 1.4 Tocchi di palla a partita: 27.6

27.6 Palloni recuperati a partita: 1.7

1.7 Dribbling riusciti a partita: 0.8 (41%)

0.8 (41%) Passaggi precisi a partita: 10.6 (79%)

10.6 (79%) Frequenza realizzativa: 122 minuti

122 minuti Conversione gol: 21%

L'identikit tattico: come giocherebbe nel Milan di Amorim

Ecco i numeri del brasiliano durante il Campeonato Brasileiro Série A 2025 dal sito Sofascore:Che tipo di giocatore è Kaio Jorge? Una prima punta molto moderna che sa muoversi tra le linee e che sa legare il gioco con i compagni, diventando una risorsa importante nella manovra offensiva della squadra. In Brasile ha trovato gol e continuità, quella che mancava in Italia: i dati sui gol e sulla centralità del calciatore nella squadra parlano molto chiaro.

Non è proprio un bomber fisico d'area di rigore, visto che Kaio Jorge ama abbassarsi e dialogare con i compagni, anche arrivando fino a centrocampo: gioca un po' come regista offensivo. Dotato di grande agilità, sa portare avanti il pallone in progressione e può inserirsi benissimo negli spazi. Può essere un'arma letale in transizione e in contropiede. Se la cava anche nel dribbling uno contro uno e in più i gol parlano per lui: la porta la sa trovare.

Nel Milan di Ruben Amorim potrebbe diventare l'alternativa offensiva a Ramos, e in alcune occasioni potrebbero anche giocare insieme. Sarebbe un altro investimento importante per il reparto, come lo sarebbe quello di Tresoldi, altra prima punta giovane accostata di recente al Diavolo.