Calciomercato Milan – Donnarumma, Raiola vuole la Champions | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: in primo piano sempre il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Raiola vuole la Champions

In primo piano in casa Milan c'è sempre il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Come viene ricordato da Tuttosport, nonostante le trattative che continuano ormai da mesi, il portiere è sempre in scadenza a giugno. Mino Raiola innanzitutto vuole capire prima se il Milan si qualificherà o meno in Champions League. Donnarumma ormai è una certezza, e dunque il suo procuratore è sicuro del fatto che Gigio debba giocare la competizione più importante nella prossima stagione. Il Milan, in ogni caso, si è già tutelato con Maignan del Lille. Per acquistarlo servono 12 milioni di euro più bonus. Attenzione anche a Mirante, in scadenza di contratto con la Roma. In quel caso sarebbe Tatarusanu a dire addio al club rossonero. Sempre a proposito di calciomercato: è sfida a Lazio e Roma per un centrocampista.